İstanbul’daki Suriyeliler için tarih verildi: Kayıtlı olduğunuz illere dönün

İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı oldukları illere dönmeleri için tarih verildi. Göç idaresi başkanlığından yapılan açıklamada "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir" denildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.