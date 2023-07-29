Baykar’dan mesnetsiz iddialara yanıt: Bayraktar TB2 İHA’lar Yeşil Vatan’ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir

Baykar'dan son günlerde medyada yer alan bazı iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Baykar ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında yapılan sözleşmeyle birlikte Bayraktar TB2 İHA'ların şu anda Manisa/Akhisar, Muğla/Milas, Kütahya/Zafer, Antalya/Gazipaşa ve Edirne/Keşan olmak üzere 5 noktada konuşlu olarak hizmet verdikleri belirtildi.

Bu 5 noktada konuşlu bulunan 5 adet Bayraktar TB2 İHA'ya ek olarak Baykar tarafından konuşlandırılan yedek 4 adet Bayraktar TB2 İHA ile beraber toplam 9 adet Bayraktar TB2 İHA'nın, OGM'nin yangınla mücadele faaliyetlerinde görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bayraktar TB2 İHA'ların her biri meteorolojik şartlar ve hava trafiğinin uygun olması durumunda günde en az 10 saat, 5 adet İHA ise toplamda günde en az 50 saat uçuş yaparak Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir. Büyük ölçekli orman yangınlarında ise uçuş görevi 24 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca tüm süreç Baykar personeli tarafından yürütülmektedir. Baykar üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çaba göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Yapılan anlaşmaya göre orman yangınlarıyla mücadele için tüm teknik teçhizatın temini, kurulması, kullanılması ve konuşlanılan havaalanlarında kullanılan yerlerin kirası, elektrik ve su giderleri ile tüm personel giderleri, İHA'ların bakımları, yedek parçaları, onarımı ve yakıtlarının Baykar tarafından karşılandığı, Baykar'ın bahse konu yangın tespit faaliyetleri için 30 personel çalıştırdığı bildirildi.

Bunların yanı sıra Baykar'ın 2021'de OGM'ye orman yangınlarıyla mücadele için gereken yüksek teknolojik altyapıyı da eksiksiz olarak kurduğu belirtildi.