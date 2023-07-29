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Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması: 8 milyar doları aşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde 18 tarihi anlaşma yapıldı. 11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketinin yaralarının sarılması için deprem tahvili anlaşması da imzalandı. 8 milyar doları aşması beklenen tahvilin geri ödemesi uzun vadeli olacak.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 07:25 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 07:26
Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması: 8 milyar doları aşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Körfez ülkelerine yaptığı 'yatırım çıkarmasının' detayları belli olmaya başladı. Türkiye, Körfez ülkeleri ile kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde yatırım ve ihracatta 18 tarihi anlaşmaya imza attı.

13 KRİTİK ANLAŞMA
Sabah gazetesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma sonrası yeni dönemin kapılarını aralayan Türkiye, enerji başta olmak üzere, deprem tahvili, dijital teknoloji gibi 13 kritik anlaşma imzalandı.

Anlaşma maddelerinin içinde Türkiye'nin ekonomisine 104 milyar dolarlık etki eden asrın felaketinin izleri silinmesine katkı sağlayacak deprem tahvili de yer aldı.

YARALAR SARILACAK
Bu kapsamda asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depreminin maliyetinin karşılanması için Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması imzalandığı öğrenildi.

İmzalanan tahvil anlaşmasına göre BAE, hazine tahvillerine para yatıracak ve bu para ile depremin yaraları sarılacak. Kısa süre içinde hayata geçirilmesi beklenen deprem tahvilinin geri ödemesi ise Türkiye'nin deprem yaralarını sarıp normalleştikten sonra yapılacak.

UZUN VADELİ KREDİ
Körfez turunda tarihi anlaşmaların imzalandığı BAE ile ilişkilerde yeni dönemde 5 yıl içinde yatırım odaklı işlere imza atılacak. BAE ile özellikle enerji alanında büyük yatırımlar yapılacağı öğrenildi.

Güneş, rüzgâr, HES gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanılacak. Yatırımcılar Türkiye'ye gelerek doğrudan yatırım yapacaklar.

İhracat finansmanında uzun vadeli krediler için de anlaşmalar imzalandı. Bu sayede ihracatçıları rahatlatacak adımlar atılacak.

YARALARA KÖRFEZ MERHEMİ
Körfez ile yapılan anlaşmaların birçoğu hemen hayata geçirilecek. Bu kapsamda en hızlı şekilde başlayacak anlaşma maddelerinin başını deprem tahvili çekiyor.

BAE ile imzalanan deprem tahvili anlaşmasına göre uzun vadeli bir işlem olacak. Alınan kredi belli bir süre geri ödemesiz olacak. Deprem tahvilinin ne zaman başlayacağı Hazine bakanlığı tarafından duyurulacak.

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