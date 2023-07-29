Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması: 8 milyar doları aşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Körfez ülkelerine yaptığı 'yatırım çıkarmasının' detayları belli olmaya başladı. Türkiye, Körfez ülkeleri ile kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde yatırım ve ihracatta 18 tarihi anlaşmaya imza attı.

13 KRİTİK ANLAŞMA

Sabah gazetesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma sonrası yeni dönemin kapılarını aralayan Türkiye, enerji başta olmak üzere, deprem tahvili, dijital teknoloji gibi 13 kritik anlaşma imzalandı.