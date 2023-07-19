Körfez'de Başkan Erdoğan rüzgarı! BAE'de resmi törenle karşıladı, devlet nişanı tevdi edildi: Al Nahyan'a Togg hediyesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez çıkarması Abu Dhabi'de son buldu. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ın resmi törenle karşıladı, samimi pozlar verildi. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a Devlet Nişanı tevdi edildi. Erdoğan da Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
19.07.2023 18:16 - Son Güncelleme: 19.07.2023 18:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.