Son dakika: CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivalde skandal! Kullanılan işaret fişeği eve ve servis aracına isabet etti

Bir başka işaret fişeği de Fatih Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katındaki evin camından içeri girdi.

EV VE ARABADA HASARA YOL AÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

O sırada minibüsün yanında park halindeki otomobilde ise hasar oluştu. Evin camından içeri düşen diğer işaret fişeği ise evde küçük çaplı hasara yol açtı.

"İŞARET FİŞEĞİ ARABAYA VE EVE SIÇRAMIŞ"

Arabası hasar gören Talatcan Beldek, "Festival vardı sahil tarafında onlar da işaret fişeği atınca arabaya ve eve sıçramış. Yanan arabanın sıcaklığıyla benim araba da yandı. Arabanın başına gelince gördüm sağlık olsun cana gelmesin.'" dedi.

"GÖRÜNMEZ KAZA DEĞİL TEDBİRSİZLİKTEN KAYNAKLI BİR OLAY"

Yangının çıktığı binada esnaf olan Veysel Köycü şu ifadeleri kullandı: Büyükçekmece'nin geleneksel festivalinde havai fişek gösterileri yapıyorlardı. Görünmez kaza değil tedbirsizlikten kaynaklı bir olay. Korteji seyrediyorduk beğenerek izliyorduk ama böyle bir kaza oldu. Biz önce anlayamadık evin içinde meşale yaktılar kutlama yapıyorlar zannettik, içeriden dumanlar çıkınca anladık. Yanan ev halamın evi altta da annem oturuyor zaten, alttaki dükkan da bizim dükkan çok korktuk ne diyelim geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN