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Başkan Erdoğan'dan 'Aşure Günü' ve 'Muharrem ayı' mesajı: Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini kemal-i edeple yâd ediyorum

Başkan Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 15:11 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 15:33
Başkan Erdoğan’dan ’Aşure Günü’ ve ’Muharrem ayı’ mesajı: Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini kemal-i edeple yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Aşure Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.


Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;


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