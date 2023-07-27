Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , ABD 'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik adımlar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Flake ve büyükelçilik heyetini Ticaret Bakanlığı'nda konuk ettiklerine işaret eden Bolat şunları yazdı:

"Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artırmaya yönelik atılabilecek ortak adımlar, ABD'nin Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra gümrük vergisi, vize sorunları ve gündemimizdeki diğer konuları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik."