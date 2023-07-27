SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü. Bolat görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik adımlar, ABD'nin Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra gümrük vergisi ve vize sorunları gibi konuları içeren verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 16:59 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 17:02
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik adımlar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Büyükelçi Flake ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Flake ve büyükelçilik heyetini Ticaret Bakanlığı'nda konuk ettiklerine işaret eden Bolat şunları yazdı:

"Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artırmaya yönelik atılabilecek ortak adımlar, ABD'nin Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra gümrük vergisi, vize sorunları ve gündemimizdeki diğer konuları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

SON DAKİKA