Ekrem İmamoğlu’nun ’toplum’ vurgulu değişim çıkışının şifreleri! Adaylık ilanı yakındır... Delege sürecini bekleyip aksiyon alacak







İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIK DUYURUSU GELEBİLİR

Ekrem İmamoğlu'nun "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını değerlendiren CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, İmamoğlu'nun adaylık duyurusu yapabileceğini ifade etti.

Bila, "Değişim sitesinde İmamoğlu'nun yaptığı değerlendirmeye göre halkın artık CHP'nin lideri ve yönetimini değiştirmesi gerektiğine dair sonuca varılmış. İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığına adaylığını ilan etmesi anlamına gelir" dedi.



"Bu açıklamadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu'nu CHP Kurultayı'nda yarışacak aday olarak görebiliriz" yorumunda bulunan Bila, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nun bu açıklamada sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı. Toplumun CHP'de liderin ve yönetimin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu paylaşan İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitme görüşünün İmamoğlu tarafından dillendirilmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar adayım demedi ama bu açıklamadan sonra adaylık duyurusu yapması beklenebilir.