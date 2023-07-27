Hava karada ve denizde yüzde 100 yerli ve milli! Türk savunma sanayiinde yeni dönemin kapıları açıldı

Dünyada sadece dört ülkenin üretebildiği hava savunma sistemleri artık Türkiye 'de üretilebiliyor. GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, milli olarak geliştirilen ve hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesini amaçlıyor.

Canik'in çatı kuruluşu Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Ürettiğimiz ağır makineli tüfekler için artık taşıyıcı sistemlerin entegrasyonunu ve mesnetleri de yerli üretiyoruz. Optik sistemlerine kadar her şeyi ile birlikte teslim edebiliyoruz artık. Üstelik çok farklı ürünleri de üzerinde taşıyabildiği için oldukça esnek bir ürün. Yani 12.7 milimetrelik ağır makineli tüfeği de üzerine koyabiliyorsunuz 30 milimetrelik topları da. Bu ilk kez oluyor" dedi.

TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Milli muharip savaş uçağı Kaan'ın teknik ve mühendislik altyapısını sağlayan İngiliz BAE Systems'in Türkiye Direktörü Fatma Banu Dinçer, "Türkiye, uçak parçaları üretiminde çok iyi bir geçmişe ve kapasiteye sahip. 30 yıldır Türkiye'de kurulan ve TSK ile rakiplerine en iyi şekilde hizmet edecek güçlü ortaklıklar kurmak için yerel sanayi ile çalışmaya odaklandık. Gerek C5ISR, siber alanda veya farklı hava alanlarında deneyim sahibi daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.