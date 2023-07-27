Hava karada ve denizde yüzde 100 yerli ve milli! Türk savunma sanayiinde yeni dönemin kapıları açıldı

Dünyada sadece dört ülkenin üretebildiği hava savunma sistemleri artık Türkiye'de üretilebiliyor. GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, milli olarak geliştirilen ve hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesini amaçlıyor.
GÖKBERK Mobil Laser Silah Sistemi de IDEF 2023'te tanıtıldı. Güvenlik güçlerine bugüne kadar birçok silah sistemi kazandıran ASELSAN, laser silah sistemlerine de ilişkin çalışmalar yürütüyor.
AYNI ANDA YERLİ OLDU
Canik, orta kalibre toplar ve insansız silah sistemlerini fuarda tanıttı. Türkiye'nin milli 12.7 mm uçaksavarı Canik M2 QCB'nin gelişmiş yeni versiyonu Canik M3'ü ilk defa görücüye çıktı.
Canik'in çatı kuruluşu Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Ürettiğimiz ağır makineli tüfekler için artık taşıyıcı sistemlerin entegrasyonunu ve mesnetleri de yerli üretiyoruz. Optik sistemlerine kadar her şeyi ile birlikte teslim edebiliyoruz artık. Üstelik çok farklı ürünleri de üzerinde taşıyabildiği için oldukça esnek bir ürün. Yani 12.7 milimetrelik ağır makineli tüfeği de üzerine koyabiliyorsunuz 30 milimetrelik topları da. Bu ilk kez oluyor" dedi.
TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR GEÇMİŞE SAHİP
Milli muharip savaş uçağı Kaan'ın teknik ve mühendislik altyapısını sağlayan İngiliz BAE Systems'in Türkiye Direktörü Fatma Banu Dinçer, "Türkiye, uçak parçaları üretiminde çok iyi bir geçmişe ve kapasiteye sahip. 30 yıldır Türkiye'de kurulan ve TSK ile rakiplerine en iyi şekilde hizmet edecek güçlü ortaklıklar kurmak için yerel sanayi ile çalışmaya odaklandık. Gerek C5ISR, siber alanda veya farklı hava alanlarında deneyim sahibi daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.
MİLLİ İNSANSIZ DENİZALTI HAMLESİ
Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'ün blok birleşimlerine başlamaya hazırlanan STM, gelecek yıl ilk insansız su altı otonom aracını yüzdürmeyi hedefliyor.
Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'ün şirketin "göz bebeği" projelerinden olduğunu dile getiren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM 500'le Türkiye'nin dünyada denizaltısını tasarlayıp üretebilecek nadir ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı.
Güleryüz, "Orada çok önemli yetkinlikler kazandığımızı düşünüyoruz. STM500'ün mukavim tekne test üretimlerine başlamıştık. Blok birleşimleri yakında başlıyor ve devam ediyor olacak. 2024 yılı içinde ilk insansız su altı otonom aracımızı yüzdürür hale geleceğiz. İnsansız su altı otonom araçlar konusunda STM'nin yeni bir ürün ailesi olacak diye planlıyoruz" şeklinde konuştu.
SAVAŞÇI ROBOT CEPHEYE ÇIKIYOR
Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, fuarda ilk otonom savaş robotu olan SARBOT'un yanında 25 milimetre kara topu, 5.56 makineli tüfek ve aynı zamanda silah entegre edilmiş drone'un bu yıla en çok damga vuran ürünler olduğunu söyledi.