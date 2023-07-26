Gizli protokol açık savaş... İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’dansöz’ göndermesi! Başrolde Meral Akşener’in sağ kolu Ümit Özlale

8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs
'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi
Genel Başkanı Ümit Özdağ
çekti...
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar"
dediği Kemal Kılıçdaroğlu
'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP
panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak
, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı"
diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
BOMBAYI KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BIRAKTI
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu. Takvim.com.tr ise gelişmeyi "DAĞ GİBİ KAZIK" manşetiyle okurlarına aktarmış, Meral Akşener'in vereceği olası tepkiye dikkat çekmişti.
AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.
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KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REST: "KENDİ HAKKIMDAN BAKANLIK VERDİM"
Bay Bay Kemal kendisini protokol konusunda eleştiren İYİ Parti'ye ayar vermeyi de ihmal etmedi ve "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle rest çekti.
Takvim.com.tr gelişmeyi PROTO'GOL' manşetiyle okurlarına aktarmış, krize dikkat çekmişti.