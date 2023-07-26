Gizli protokol açık savaş... İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’dansöz’ göndermesi! Başrolde Meral Akşener’in sağ kolu Ümit Özlale





BOMBAYI KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BIRAKTI

Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.

Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.



'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu. Takvim.com.tr ise gelişmeyi "DAĞ GİBİ KAZIK" manşetiyle okurlarına aktarmış, Meral Akşener'in vereceği olası tepkiye dikkat çekmişti.

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.