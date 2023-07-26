Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli’nde ışık göründü! Seyahat süresini 25 dakika azalacak

Uraloğlu, konuşmasında Doğu Anadolu Bölgesi'nin İran'a açılan en önemli kapılarından biri olan Hakkari'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 23 milyar 250 milyon lira harcama yaptıklarını, 2003'te sadece 1 kilometre bölünmüş yol var iken, 97 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 98 kilometreye yükselttiklerini söyledi.
Uraloğlu ayrıca AK Parti iktidarları döneminde ulaşım alanında yapılan yatırımlara da değinerek, şunları söyledi:
"2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesi ile özellikle karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Yaklaşık 2 Trilyon 550 milyar Lira yatırım ile aslan payını karayollarını verdik. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 2003 yılından bu yana; 439 kilometre uzunluğunda 3 bin 770 adet köprüyü, 673 kilometre uzunluğunda 403 adet tüneli tamamlayarak hizmete sunduk. Çok yakında bunlara Yeniköprü-Yüksekova Yolu kapsamında inşa ettiğimiz 3 bin 965 metre uzunluğundaki T-1 Tünelimizi de ekleyeceğiz."