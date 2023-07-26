Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli’nde ışık göründü! Seyahat süresini 25 dakika azalacak

"Bilindiği üzere Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi, gerçekleştirilen ikili anlaşmaların da etkisiyle hızla artmaktadır. Bu nedenle ülkemizi İran'a bağlayan yolların standardının artırılması önem kazanmıştır. Bu kapsamdaki yol kesimlerimiz arasında yer alan ve yoğun ağır taşıt trafiğine hizmet veren Yeniköprü-Yüksekova Yolu uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. 16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getireceğiz.

Proje kapsamında Işık görme töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli ve 4 bin 566 metrelik T-2 Tünellerini açacağız. Ayrıca;151 metrelik Çığlı Köprüsü, 282 metrelik Dilektaşı-1 ve 227 metrelik Dilektaşı-2 Köprülerini de inşa edeceğiz. Böylece projenin tamamlanması ile birlikte mevcut güzergahı 7 kilometre kısaltarak fiziki ve geometrik standartları yükseltmeyi planlıyoruz. Ayrıca yol güzergahında can ve mal emniyetini arttırarak seyahat süresine de ortalama 25 dakika azaltarak akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz."