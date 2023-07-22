HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına kalleş saldırının görüntüsü ortaya çıktı! İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti İl Başkanı Salih Demir ağır yaralandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen A.S. (72), mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.
Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.
Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.
Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı.