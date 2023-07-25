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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 18:40

Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Körfez turu kapsamında, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir yıllık aradan sonra Ankara'da ağırlıyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Hem ikili hem de bölgesel konular masada olacak. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

BEŞTEPE'DE GÖRÜŞME
Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Liderler törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.

Ana gündem İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler olacak. Bölgede iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar konuşulacak.

Erdoğan ve Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerini de ele alacak.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacaklarla ilgili fikir teatisinde bulunulacak. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirilecek.

NETANYAHU'NUN ZİYARETİ ERTELENDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cuma günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti ise geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi.

Netanyahu'nun önümüzdeki süreçte Türkiye'ye gelerek ertelenen ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.

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