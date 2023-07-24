CHP'li İBB'nin Feshane'de açtığı sergiyle ilgili suç duyurusu: Cami önünde dansöz figürleri LGBT propagandası!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından açılan sergiye tepki yağıyor. "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserler yer aldı.
CHP'Lİ İBB'NİN SAPKINLIK SERGİSİNE SUÇ DUYURUSU
Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, müstehcen ve sapkınlık içeren figür ve heykellerin yer aldığı gerekçesiyle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisinin kapatılması ve yetkililerin cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, dernek üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Mican, sergide satanist ve paganist figürlerin olduğunu savunarak, "sanat" adı altında milli ve manevi değerlere hakaret edildiğini söyledi.