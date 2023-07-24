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    • 24.07.2023 17:10
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    CHP'li İBB'nin Feshane'de açtığı sergiyle ilgili suç duyurusu: Cami önünde dansöz figürleri LGBT propagandası!

    Son dakika haberi! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edilmişti. CHP'li İBB'nin sapkınlık sergisinin kapatılması ve yetkililerin cezalandırılması istemiyle sivil toplum kuruluşu suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Halkının yüzde 99'u Müslüman bir toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygıyı göremiyoruz." denildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB’nin sapkınlık sergisine suç duyurusu

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından açılan sergiye tepki yağıyor. "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserler yer aldı.

    CHP'Lİ İBB'NİN SAPKINLIK SERGİSİNE SUÇ DUYURUSU
    Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, müstehcen ve sapkınlık içeren figür ve heykellerin yer aldığı gerekçesiyle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisinin kapatılması ve yetkililerin cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

    Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, dernek üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

    Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Mican, sergide satanist ve paganist figürlerin olduğunu savunarak, "sanat" adı altında milli ve manevi değerlere hakaret edildiğini söyledi.

        Serginin kapatılmasını istediklerini belirten Mican, şöyle konuştu:

        "Özellikle camii önünde dansöz figürleri var. LGBT propagandası yapan tablo ve yazılar mevcut. İfademizde özellikle sergiyi gezdiğimizde bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek durumda olduğunu müstehcenlikleri anlattık. Orada nasıl bir çıplaklık olduğunu özellikle cinsel uzuvların açık bir şekilde gözüktüğünü ifade ettik. Bu serginin kapatılacağını temenni ediyoruz. Halkının yüzde 99'u Müslüman bir toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygıyı göremiyoruz."

        YETKİLİLERİN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
        Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde ise İBB tarafından açılan sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu aktarıldı.

        İBB yetkililerinin "dini değerlere hakaret ve aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenilen dilekçede ayrıca serginin kapatılması talep edildi.

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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Feshane'de açtığı sergiyle ilgili suç duyurusu: Cami önünde dansöz figürleri LGBT propagandası!
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