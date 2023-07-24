CHP'li İBB'nin Feshane'de açtığı sergiyle ilgili suç duyurusu: Cami önünde dansöz figürleri LGBT propagandası!

Serginin kapatılmasını istediklerini belirten Mican, şöyle konuştu:

"Özellikle camii önünde dansöz figürleri var. LGBT propagandası yapan tablo ve yazılar mevcut. İfademizde özellikle sergiyi gezdiğimizde bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek durumda olduğunu müstehcenlikleri anlattık. Orada nasıl bir çıplaklık olduğunu özellikle cinsel uzuvların açık bir şekilde gözüktüğünü ifade ettik. Bu serginin kapatılacağını temenni ediyoruz. Halkının yüzde 99'u Müslüman bir toplum olarak her görüşe saygılıyız ancak burada bizim değerlerimize yönelik hiçbir saygıyı göremiyoruz."