PKK'lı teröristlerden alçak saldırı! Pençe-Kilit'te bir askerimiz şehit oldu

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 24 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize bağsağlığı ve sabır dilerim. "

GABAR'DA BİR KORUCU ŞEHİT OLDU

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.