PKK'lı teröristlerden alçak saldırı! Pençe-Kilit'te bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
BAKAN GÜLERDEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehidimiz için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman silah arkadaşımız, 24 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize bağsağlığı ve sabır dilerim. "
GABAR'DA BİR KORUCU ŞEHİT OLDU
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.