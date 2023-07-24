Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.50'de başlayan toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Milletimize hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerinde yenilemek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır.
NATO Zirvesi ülkemiz açısından tezlerimizi dillendirdiğimiz, uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta görüştük. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir.
Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Aynı başarıyı yakalamamız yönünde hiçbir mani yoktur. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak neticeleri inşallah yakında göreceğiz.
Körfez turumuzda çok önemli adımlar attık. Suudi Arabistan, Katar ve BAE görüşmelerimiz çok verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük havacılık sözleşmesine imza attık. Katar'la ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE ile ticari ve ekonomik anlamda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. TOGG'u muhataplarımıza ziyaretimizde hediye ettik. TOGG her 3 liderlenden de tam not aldı. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında görmeye başlayacağız. TOGG da Türkiye markasını yollara, caddelere taşıyacak.
Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu birlikte yaşadık. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışına katıldık. KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.
Biz adanın gerçekleri temelinde çözümden kaçmayız. Kıbrıs adasının adil bir barışa kavuşmasını istiyoruz. Tüm süreçlerde bunu gösterdik, yine gösteririz. Karşımızdakilerin de sahadaki durumu kabullenmesi gerekir. Barış Harekatı'nın 49. yılında şehitlerimizi rahmet anıyorum. KKTC'ye her alanda katkılarımıza devam edeceğiz.
Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturdu. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyordu.
Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.