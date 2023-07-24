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    Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Saat 15.50'de başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor. Yerel seçim mesajı veren Başkan Erdoğan, "Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabine toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.50'de başlayan toplantı sona erdi.

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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Milletimize hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerinde yenilemek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır.

    NATO Zirvesi ülkemiz açısından tezlerimizi dillendirdiğimiz, uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta görüştük. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk.

    İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
    Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir.

    Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Aynı başarıyı yakalamamız yönünde hiçbir mani yoktur. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak neticeleri inşallah yakında göreceğiz.

    Körfez turumuzda çok önemli adımlar attık. Suudi Arabistan, Katar ve BAE görüşmelerimiz çok verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük havacılık sözleşmesine imza attık. Katar'la ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE ile ticari ve ekonomik anlamda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. TOGG'u muhataplarımıza ziyaretimizde hediye ettik. TOGG her 3 liderlenden de tam not aldı. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında görmeye başlayacağız. TOGG da Türkiye markasını yollara, caddelere taşıyacak.

    Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu birlikte yaşadık. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışına katıldık. KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.

    Biz adanın gerçekleri temelinde çözümden kaçmayız. Kıbrıs adasının adil bir barışa kavuşmasını istiyoruz. Tüm süreçlerde bunu gösterdik, yine gösteririz. Karşımızdakilerin de sahadaki durumu kabullenmesi gerekir. Barış Harekatı'nın 49. yılında şehitlerimizi rahmet anıyorum. KKTC'ye her alanda katkılarımıza devam edeceğiz.

    Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturdu. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde oldu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyordu.

    Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.

        KÖRFEZ TURUNUN ETKİLERİ ELE ALINDI
        3 gün süren Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu Kabine üyeleriyle istişare edildi. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirildi.

        MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ
        Çalışma hayatı kapsamında kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme oldu.

        Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak, memurlar taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirdiği bildirildi.

            FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER
            Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri oldu. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor.

            Başkan Erdoğan Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermiş ve gerekirse cezalar verilebileceğini dile getirmişti. Boş konutlarla ilgili de yasa hazırlığı da gündemde.

            TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
            Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırıldı. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta ile dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

                Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de değerlendirildi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan adımlar konuşuldu.

                İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ
                İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine'de ele alındı. İsveç'in ardından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı da gündemdeydi.

                DEPREM KONUTLARININ SON DURUMU
                6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden normale dönmesi ve depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Ekim-kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirdi.

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