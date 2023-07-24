Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir.

Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Aynı başarıyı yakalamamız yönünde hiçbir mani yoktur. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak neticeleri inşallah yakında göreceğiz.

Körfez turumuzda çok önemli adımlar attık. Suudi Arabistan, Katar ve BAE görüşmelerimiz çok verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük havacılık sözleşmesine imza attık. Katar'la ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE ile ticari ve ekonomik anlamda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. TOGG'u muhataplarımıza ziyaretimizde hediye ettik. TOGG her 3 liderlenden de tam not aldı. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında görmeye başlayacağız. TOGG da Türkiye markasını yollara, caddelere taşıyacak.

Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu birlikte yaşadık. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışına katıldık. KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Biz adanın gerçekleri temelinde çözümden kaçmayız. Kıbrıs adasının adil bir barışa kavuşmasını istiyoruz. Tüm süreçlerde bunu gösterdik, yine gösteririz. Karşımızdakilerin de sahadaki durumu kabullenmesi gerekir. Barış Harekatı'nın 49. yılında şehitlerimizi rahmet anıyorum. KKTC'ye her alanda katkılarımıza devam edeceğiz.