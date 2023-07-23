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    • 23.07.2023 14:29
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    • 23.07.2023 14:29
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    Kahramanmaraş'ta korkutan deprem | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.07.23 13:57:35 38.2725 37.1655 6.6 -.- 1.8 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 13:48:37 38.2210 37.1777 5.0 -.- 4.0 3.9 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 13:47:10 38.2025 37.2392 5.0 -.- 2.4 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 13:25:12 37.8258 36.2455 8.0 -.- 2.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

    2023.07.23 12:55:32 37.1495 37.0018 5.2 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.07.23 12:31:42 37.3333 28.2938 5.0 -.- 1.6 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel

    2023.07.23 12:20:48 38.2235 37.2687 6.1 -.- 2.0 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 11:37:16 38.2538 37.3002 5.7 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 11:22:30 37.7795 27.0347 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2023.07.23 11:03:31 38.2887 37.6468 11.7 -.- 1.4 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 10:58:08 38.2348 37.3247 1.4 -.- 2.5 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 10:23:57 37.9992 37.5022 5.4 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 10:21:29 35.9522 31.0093 3.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

    2023.07.23 10:19:48 38.1545 36.9160 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.07.23 10:05:31 40.4372 27.2898 4.4 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel

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