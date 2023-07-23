CNN Türk'ün haberine göre, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan turda Erdoğan'ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. Suudi Arabistan'a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.