Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, Körfez ülkeleriyle anlaşma, tahıl koridoru, ÖTV zamları gibi konular gündemde olacak.
CNN Türk'ün haberine göre, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan turda Erdoğan'ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. Suudi Arabistan'a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.
Kabine toplantısında, imzalanan anlaşmaların olası etkileri değerlendirilecek. Türkiye'ye yapılacak yatırımların hangi sektörlere olacağı sorusunun cevabı aranacak.