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    • 23.07.2023 13:52
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    Türkiye'nin gözü kulağı yarın toplanacak Kabine'de! Masada tahıl koridoru, ÖTV düzenlemesi, toplu sözleşme takvimi ve Kur'an-ı Kerim'e saldırılar var

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Masada Körfez turunda imzalanan anlaşmalar, tahıl koridoru, ÖTV düzenlemesi, toplu sözleşme takvimi ve Kur-an’ı Kerim’e saldırılar olacak.

    takvim.com.tr
    Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, Körfez ülkeleriyle anlaşma, tahıl koridoru, ÖTV zamları gibi konular gündemde olacak.

    CNN Türk'ün haberine göre, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan turda Erdoğan'ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. Suudi Arabistan'a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

    Kabine toplantısında, imzalanan anlaşmaların olası etkileri değerlendirilecek. Türkiye'ye yapılacak yatırımların hangi sektörlere olacağı sorusunun cevabı aranacak.

        TAHIL KORİDORU
        Tahıl koridorunda önemli bir açıklama vardı. Rusya'nın çekildiği açıklanmıştı. Erdoğan koridorun yeniden işler tutulabilmesi için diplomasi yürütüyor. Atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

        ÖTV DÜZENLEMESİ
        İç siyaset ve ekonomi boyutu var. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasaların son durumu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası ile bir araya gelmişti. Orta vadeli plana dair hazırlıklarda son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

        TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ
        Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar ne olacak? Kabine'de değinilecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.

            KURAN'I KERİM'E SALDIRILAR
            İsveç ve Danimarka'da Kur-an'ı Kerim'e saldırılar devam ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte İsveç'in üyelik süreci gündeme gelecek mi? Bu başlık da Kabine toplantısında değerlendirilecek.

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            Haberler Güncel Türkiye'nin gözü kulağı yarın toplanacak Kabine'de! Masada tahıl koridoru, ÖTV düzenlemesi, toplu sözleşme takvimi ve Kur'an-ı Kerim'e saldırılar var
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