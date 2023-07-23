Terörün finansmanını yerle bir etmek için ortak mücadele sonuç verdi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten teşekkür!

Edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek, göreve gelir gelmez, kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak, Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken adımların atılması talimatını vermişti.
Şimşek'in talimatıyla, Bakanlık bünyesinde koordinasyon ekipleri de kuruldu.
Şimşek, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla uygulamada etkinlik sağlanmasını da isterken, bunun üzerine, Adalet ve İçişleri bakan yardımcılarının da katılımıyla koordinasyon toplantıları gerçekleşti.
Adalet Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırıldı.
Bu suçlarla ilgili ilgili bütün illerde ihtisas Cumhuriyet Savcılıkları ve görevli mahkemeler de oluşturulmuştu.
Konuya ilişkin kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlanırken, farkındalığı artıracak eğitimler de hızlandırılacak.
UYGULAMADA İŞBİRLİĞİNİN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
Bakan Şimşek'in vurgu yaptığı uygulamada etkinliğin adımları, meyvelerini verdi. MASAK'ın işbirliğiyle terörün finansmanı suçuna yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, terörle mücadele birimleri ve MASAK raporları incelemelerinde PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahısların yakalandığını duyurdu.
ŞİMŞEK'TEN İŞBİRLİĞİ TEŞEKKÜRÜ
Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, operasyona katkı sağlayan ve üst düzey çaba gösteren MASAK ve İçişleri Bakanlığı ekiplerini tebrik ederek, ilgili kamu kurumları arasındaki güçlü işbirliğinin meyvelerini verdiğini söyledi. Şimşek, "Operasyonu başarı ile yürüten İçişleri Bakanımız ve ekibi ile operasyona katkı sağlayan tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.