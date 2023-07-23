Terörün finansmanını yerle bir etmek için ortak mücadele sonuç verdi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten teşekkür!

Uygulamada etkinliğin somut örneklerinin görüldüğüne işaret eden Şimşek, "MASAK'ın detaylı mali istihbarat raporu sonucunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon, İçişleri Bakanlığımızca yürütüldü. Böylece ilgili kurumlar arasında tam koordinasyon sağlanmış oldu. Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Söz konusu operasyon da bu konuda ilgili kamu kurumlarının gösterdiği uygulamada etkinliğin en önemli göstergesi oldu." diye konuştu.

FATF'TAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ GELMİŞTİ

Öte yandan, Türkiye'nin gri listeden çıkma adımları, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından da takdir edilmişti. FATF, hazırladığı raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Bakan Şimşek de konuya ilişkin, "Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz duyuruda FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun yakın tarihte yayımlanacağını belirtmiştik. FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39'na uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır." mesajını paylaşmıştı.