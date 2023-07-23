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    • 23.07.2023 12:07
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    Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı: "Milletimiz esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddetti"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

    Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı: "Milletimiz esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddetti"
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