Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı: "Milletimiz esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddetti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/rin8IQ27oi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2023

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.