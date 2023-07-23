HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi! Ömer Çelik: "Bunu yapanlar hesabını verecek"

Yapıcıoğlu da değerli bir kardeşlerini ebediyete uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adana, yiğit bir evladını, değerini yitirdi. İçimiz yanıyor ama bizim yas tutacak zamanımız yok çünkü gerçekten bu iyiliği bugün memlekete yayma konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki her bir tarafa yetişmeye ve bu kardeşlerimizin de boşluğunu doldurmaya gayret edeceğiz inşallah. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kılınan cenaze namazının ardından Pişgin'in naaşı mezarlıkta defnedildi.