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    • 23.07.2023 15:44
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    HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi! Ömer Çelik: "Bunu yapanlar hesabını verecek"

    Son dakika haberi! Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi toprağa verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıya ilişkin, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor." dedi.

    takvim.com.tr
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    Adana'nın Seyhan ilçesindeki parti binasında dün il başkanı Salih Demir'in de yaralandığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

    Buradaki cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Pişgin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

    Törende konuşan Çelik, "Arkadaşlarımızla epey bir zaman çok yakın çalıştık. Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler." ifadelerini kullandı.

    Yapıcıoğlu da değerli bir kardeşlerini ebediyete uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Adana, yiğit bir evladını, değerini yitirdi. İçimiz yanıyor ama bizim yas tutacak zamanımız yok çünkü gerçekten bu iyiliği bugün memlekete yayma konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki her bir tarafa yetişmeye ve bu kardeşlerimizin de boşluğunu doldurmaya gayret edeceğiz inşallah. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz."

    Kılınan cenaze namazının ardından Pişgin'in naaşı mezarlıkta defnedildi.

        Törene, Pişgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıya ilişkin, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor." dedi. Çelik, Seyhan ilçesindeki parti binasında İl Sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'i, tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

        Ömer Çelik, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği Demir'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Kentte bugün düzenlenen cenaze töreniyle Pişgin'i son yolculuğuna uğurladıklarını dile getiren Çelik, "İl Başkanı Salih Bey'i ziyaret ettim, kendisi yaralı. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre, sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah tez zamanda tamamen şifa bulacak." diye konuştu.

        Çelik, olayın şüphelisinin kısa sürede yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini belirterek, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

        Olayın çok acı olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyaset kurumuna dönük her türlü şiddete ve saldırıya karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında dün bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı.

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        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na bıçaklı saldırı!
        Haberler Güncel HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi! Ömer Çelik: "Bunu yapanlar hesabını verecek"
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