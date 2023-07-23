CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu: "Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı"

Esnaf Aykut Oğuzhan Kara, Beşiktaş Meydanı'nda Sinan Paşa Camisi önündeki trafik ışıklarında yayaların çok fazla süre beklediğini ifade ederek, "Trafik ışığı kaldırılıp trafik akışı hızlandırılmalı. Üst geçit yapılırsa çok mutlu olurum." dedi.

Barbaros Bulvarı'nda çok fazla trafik ışığı olduğunu dile getiren Kara, iş yerine araçla geldiği için her sabah meydandaki trafiği çekmek zorunda kaldığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'A BU TRAFİK YAKIŞMIYOR"

Projeye tepki gösteren vatandaşlardan Alaattin Akçay da ana arterin kesilmesinin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın en güzel yerinde, en işlek cadde kesilmez. Gerçekten Beşiktaş'a bu trafik yakışmıyor. 35 senedir Beşiktaş'ta oturuyorum, esnafım. Tamam her şeyiyle yapılırsa çok iyi ama ben böyle bir proje görmedim. Kesinlikle yanlış bir proje. Ana yolu kestiler, burası otogar değil Beşiktaş Meydanı. Burası Anadolu'ya, Doğu'ya giden bir şey değil. Bu meydanı otogara çevirdiler, o yanlış."