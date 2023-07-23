CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu: "Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden oldu.
Beşiktaş'ta sürdürülen proje kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması, otobüs duraklarının yerinin değiştirilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı. Dolmuş, minibüs ve taksi şoförleri ile esnaf ve bazı vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.
Dolmuş şoförü Olcay Sırma, çevre düzenlemesini eleştirerek, meydanın daha kullanışlı olması gerektiğini söyledi.
Projenin yeniden değişeceğini duyduğunu dile getiren Sırma, "Otobüsler yolun ortasında yer kaplıyor. Meydan düzenlemesinden sonra trafik daha da yoğunlaştı." dedi.
Taksi şoförü Mehmet Saka da çevre düzenlemesi kapsamında yapılanları doğru bulmadığını belirterek, "İyisini bilirler ama şu anki vaziyeti görmüyorlar galiba. Şu anki durum rezalet... 21. yüzyılda yaşıyoruz, insanlar hala kırmızı ışıkta geçiyor. Beşiktaş'a yakışan bir hareket mi bu? Beşiktaş üzerinde büyük bir eksiklik var. Bunu kendileri de görüyordur, iyileştirmeyi de yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.