İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! İBB'nin teklifini bakanlık reddetti

CHP'li belediyeler seçimlerden önce ulaşıma zam yapılmayacağı konusunda sözler vermişlerdi ancak bu sözlerini tutmadılar.
İlk zammı, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptı. 24 Temmuz'da uygulamaya girecek yeni tarifeyle tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası olacak. ABB, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bahaneler üreterek bu zammın makul bir zam olduğunu açıklamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada, ÖTV ve KDV'deki artışa işaret ederek, İstanbul'da toplu taşıma fiyatları için zam sinyali verip "Bu maliyetlerle toplu taşıma fiyatları değişecektir" demişti.
İBB YÜZDE 57 ZAM İSTEDİ!
UKOME'nin alt komisyon toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57'lik zam talep etti. İBB'nin talebine göre, aylık abonman 777 TL'den 1219 TL'ye, öğrenci abonmanı 140 TL'den 219 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,5 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,5 TL'ye, taksi indi-bindi ise 40 TL'den 62 TL'ye çıkıyor.