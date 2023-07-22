Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.07.2023 11:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 11:10
    ABONE OL

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! İBB'nin teklifini bakanlık reddetti

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu ilk günden bu yana İBB, ulaşım hizmetlerinde aksama, altyapı sorunları, liyakatsiz kadrolaşma, adrese teslim ihale gibi skandallarla gündeme gelir oldu. Bu dönemde yapılan, su, ulaşım ve diğer hizmetlerde yapılan fahiş zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Son olarak İstanbul'da toplu taşımaya zam yapılması için UKOME'de yapılan toplantıda; İBB'nin yüzde 57 oranında artış istediği ancak bakanlığın oranı yüksek bulup reddettiği belirtildi. Teklif ana toplantıda da reddedilirse, daha az bir zam yapılacak.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da toplu ulaşıma zam yolda!

    CHP'li belediyeler seçimlerden önce ulaşıma zam yapılmayacağı konusunda sözler vermişlerdi ancak bu sözlerini tutmadılar.

    İlk zammı, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptı. 24 Temmuz'da uygulamaya girecek yeni tarifeyle tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası olacak. ABB, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bahaneler üreterek bu zammın makul bir zam olduğunu açıklamıştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada, ÖTV ve KDV'deki artışa işaret ederek, İstanbul'da toplu taşıma fiyatları için zam sinyali verip "Bu maliyetlerle toplu taşıma fiyatları değişecektir" demişti.

    İBB YÜZDE 57 ZAM İSTEDİ!
    UKOME'nin alt komisyon toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57'lik zam talep etti. İBB'nin talebine göre, aylık abonman 777 TL'den 1219 TL'ye, öğrenci abonmanı 140 TL'den 219 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,5 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,5 TL'ye, taksi indi-bindi ise 40 TL'den 62 TL'ye çıkıyor.

        BAKANLIK REDDETTİ
        Ancak alt komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB'nin yüzde 57'lik teklifini fazla buldu. Bu durumda, UKOME ana toplantısında da yüzde 57'lik zam teklif edilirse, kabul edilmeyebilir. Eğer teklif kabul edilmezse, UKOME olağanüstü olarak toplanıp daha az bir zam yapabilir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Milyonlara emeklilik rehberi
        Haberler Ekonomi İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! İBB'nin teklifini bakanlık reddetti
            loading
            SON DAKİKA