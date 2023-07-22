İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! İBB'nin teklifini bakanlık reddetti

BAKANLIK REDDETTİ

Ancak alt komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB'nin yüzde 57'lik teklifini fazla buldu. Bu durumda, UKOME ana toplantısında da yüzde 57'lik zam teklif edilirse, kabul edilmeyebilir. Eğer teklif kabul edilmezse, UKOME olağanüstü olarak toplanıp daha az bir zam yapabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN