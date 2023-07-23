Son dakika: FETÖ'den yeni alçak taktik! AVM tuvaletinde para transferi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturmalarda; örgütün son dönemlerde yeniden yapılanma içerisine girdigi ve faaliyetlerine hız verdigi, örgüt yönetici ve üyelerinin sempati ve iltisak boyutunu aşacak sekilde FETÖ'nün amaç edindigi gayeleri benimseyerek hiyerarsik yapıya dâhil oldugu belirlendi.
HÜCRELERİ AKTİF HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan binlerce operasyona rağmen örgütü etkin halde tutmaya çalışan üyeleri yeni yöntemler doğrultusunda örgüt faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. FETÖ, örgüt içerisinde yaşanan çöküşü minimum dereceye indirmek için, örgüt kapsamında adli islem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pismanlık hükümlerinden faydalanmayan sahıslardan firar olarak aranan, tahliye olan, olmayan kısacası "Örgüte Sadık" olan "YUSUF" veya "YUSUF AİLELERİ" olarak adlandırdıkları mensuplarına finans desteği sağlamak amacıyla hücre şeklinde para transferleri gerçekleştiriyorlar.
31 ŞÜPHELİ 1 YIL TAKİBE ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir takibe aldığı FETÖ şüphelilerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Yapılan operasyonlar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Birinci dalga operasyonda 2 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanınca örgütün güncel yapılanması deşifre oldu. Etkin pişmanlıkçı bir şüpheli örgütün etkin kalması için yurtdışındaki bir yönetici aracılığıyla para transferleri gerçekleştirdiği belirtti.