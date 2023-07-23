Ayasofya'nın zincirleri kırılalı 3 yıl oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sabah namazına davet





SABAH NAMAZINDA AYASOFYA'DA BULUŞUYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın aslına rücu ettirilişinin 3. yıl dönümüne ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.



Erbaş, "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır..." Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz'da (yarın) sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.





FETH-İ MÜBİN'İ ASLINA RÜCU ETTİREN LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı `hayırlı olsun` mesajıyla paylaşmıştı.