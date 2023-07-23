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Başkan Erdoğan'dan 'Hatay' paylaşımı: "Hatay'ı yeniden inşa ve ihya edeceğiz"

Başkan Erdoğan'dan 'Hatay' paylaşımı: "Hatay'ı yeniden inşa ve ihya edeceğiz"
23.07.2023 18:17 - Son Güncelleme: 23.07.2023 18:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Hatay'ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, "İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84. yıl dönümünü tebrik etti.




HATAYLI KARDEŞLERİMİZİN HER TÜRLÜ SIKINTISINI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihi dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu vesileyle, 'şahsi meselem' diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu milli dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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