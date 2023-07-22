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    • 22.07.2023 08:54
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    Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç şehit oldu

    Pençe Kilit Harekatı Bölgesinden acı haber geldi. Helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Pençe-Kilit’ten acı haber!

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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    Haberler Güncel Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç şehit oldu
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