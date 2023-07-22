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    • 22.07.2023 09:10
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    Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: İstanbul için kaç toplantı yaptın? "Hesap vermeden kaçmak istiyor"

    İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakıp CHP Genel Başkanlığı için Zoom cuntası oluşturan Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'u unuttuğunu söyleyip 200 toplantı savunmasına tepki gösterdi. Göksu, "İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Hesap vermeden kaçmak istiyor

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.

    Zoom cuntasına tepkiler sürerken İmamoğlu kendisini savunarak, "Bu ve benzeri 200e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok." dedi.

    MEHMET TEVFİK GÖKSU'DAN TEPKİ
    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığ canlı yayınında, İmamoğlu'nun İstanbul'u unuttuğunu söyleyip 200 toplantı savunmasına tepki gösterdi.

    İSTANBUL İÇİN 200 TOPLANTI YAPTIN MI?
    Göksu, "İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu deprem meselesi için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma katılmıyor." dedi.

    İmamoğlu'na tepkisini sürdüren Göksu, "İBB Başkanına soruyorum İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?" diye sordu.

        İmamoğlu'na bir kesim tarafından 'Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, erken seçim olacak' dendiğini aktaran Göksu, "İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı" şeklinde konuştu.

        "İMAMOĞLU, İSTANBULLULARA HESAP VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"
        Sözlerinin devamında İstanbullulara seslenen Göksu, "İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?" ifadelerini kullandı.

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