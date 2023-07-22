Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: İstanbul için kaç toplantı yaptın? "Hesap vermeden kaçmak istiyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Zoom cuntasına tepkiler sürerken İmamoğlu kendisini savunarak, "Bu ve benzeri 200e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok." dedi.
MEHMET TEVFİK GÖKSU'DAN TEPKİ
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığ canlı yayınında, İmamoğlu'nun İstanbul'u unuttuğunu söyleyip 200 toplantı savunmasına tepki gösterdi.
İSTANBUL İÇİN 200 TOPLANTI YAPTIN MI?
Göksu, "İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu deprem meselesi için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma katılmıyor." dedi.
İmamoğlu'na tepkisini sürdüren Göksu, "İBB Başkanına soruyorum İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?" diye sordu.