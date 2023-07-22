Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: İstanbul için kaç toplantı yaptın? "Hesap vermeden kaçmak istiyor"

İmamoğlu'na bir kesim tarafından 'Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, erken seçim olacak' dendiğini aktaran Göksu, "İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı" şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU, İSTANBULLULARA HESAP VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"

Sözlerinin devamında İstanbullulara seslenen Göksu, "İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?" ifadelerini kullandı.