Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, tarafların eğitim ve öğretim alanında ikili işbirliğini teşvik etmesi hedefleniyor.