Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.07.2023 17:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 17:10
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Bakan Fidan İtalya'ya gidiyor

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek 'Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı’na katılmak üzere İtalya’ya gidecek.

    takvim.com.tr
    DHA
    Hakan Fidan İtalya’ya gidiyor

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya gidecek.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya bir ziyarette bulunacaktır. Müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile karşılaştığımız ortak sınamaların başında gelen göç ile kalkınma konusunda önemli paydaşları bir araya getirecek konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynakta durdurulması için atılabilecek adımların ele alınması hedeflenmektedir. Sayın Bakanımızın bu vesileyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İzmir’de makilik alanda yangın
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Bakan Fidan İtalya'ya gidiyor
        loading
        SON DAKİKA