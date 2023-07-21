Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin İsveç'e nota!

SUUDİ ARABİSTAN'DAN SERT NOTA!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Riyad Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı. Protesto notasında İsveç makamlarından, "tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri alması" istendi.