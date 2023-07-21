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    • 21.07.2023 20:43
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    Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin İsveç'e nota!

    İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'nın eylemi sonrası dünya karıştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden kınamalar peş peşe gelirken son olarak Suudi Arabistan, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Suudi Arabistan’dan İsveç’e nota!

    İsveç, ateşle oynayarak, ülkesinde Kur'an'ı Kerim yakılmasına izin verdi. Milli ve dini değerleri ayaklar altına alan bu aşağılık eyleme başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerden de büyük tepki geldi.

    SUUDİ ARABİSTAN'DAN SERT NOTA!
    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Riyad Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı. Protesto notasında İsveç makamlarından, "tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri alması" istendi.


    Notada ayrıca, Suudi Arabistan'ın, dinler arasında nefreti körükleyen bu tür eylemlere kesin bir şekilde karşı çıktığı vurgulandı.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada da İsveç'in Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin vermesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek kınamıştı.

        DÜNYA TEPKİLİ
        İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.


        Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

        Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı. Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.
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