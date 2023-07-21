Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla hükümeti hedef almaya devam ediyor.
Dün akşam bir canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Osmangazi Köprüsü maliyet i1 milyar 200 milyon dolar. 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi. 2035'e kadar ödeyeceğiz." iddiasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü ile ilgili rakamlarla ortaya attığı yalana yanıt verdi.
"RAKAMLARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİLDİR"
Uraloğlu şunları kaydetti:
"Dün bir televizyonda canlı yayın konuğu olan Ülkemizin Ana Muhalefet Partisi Lideri, Bakanlığı sorumluluğunda bulunan "Osmangazi Köprüsü"ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerin' sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur.
Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. "Büyük ve Güçlü Türkiye"nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.