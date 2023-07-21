Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla hükümeti hedef almaya devam ediyor.

Dün akşam bir canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Osmangazi Köprüsü maliyet i1 milyar 200 milyon dolar. 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi. 2035'e kadar ödeyeceğiz." iddiasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü ile ilgili rakamlarla ortaya attığı yalana yanıt verdi.