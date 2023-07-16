Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruların 17 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
'"Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor. Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler."
VATANDAŞ İÇİN YENİ DESTEK PAKETİ
Hükümet, asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yıkılan evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaş için yeni destek paketi hazırladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.
KONUT İÇİN 500 BİN TL, İŞ YERİ İÇİN İSE 250 BİN TL HİBE
'Yerinde Dönüşüm Projesi'yle kendi evini yerinde inşa edecek afetzedelere, konutlar için 500 bin TL, işyerleri için de 250 bin TL hibe verilecek. Buna ek olarak, evini yaptıracaklara konut büyüklüklerine göre 500 bin ile 800 bin TL, işyerlerini yaptıracaklara da 250 bin ile 500 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz, faizsiz, 10 yıl vadeyle kredi kullanma imkânı da sağlanacak.