Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor"

İşyerlerinde de aynı model geçerli olacak. Buna göre, brüt inşaat alanı 50 metrekareye kadar olan işyerleri için 250 bin lira, 51-100 metrekare aralığında olan işyerleri için 400 bin lira, 101 metrekareden büyük olan işyerleri için ise 500 bin liralık kredi imkânı sunulacak.

BAŞVURULAR 17 TEMMUZ'DA

Hibe ve kredi imkânından faydalanıp evini dönüştürmek isteyen vatandaşların başvuruları 17 Temmuz'dan itibaren alınacak. Depremzedeler, bölgede 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne müracaat edebilecek.