FETÖ'ye ihale kıyağı çeken CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 16 bin vatandaşa haciz şoku! Özlem Çerçioğlu...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmalara adrese teslim ihale veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılara ise eziyet çektiriyor.
Yerel seçimler öncesinde Aydın'da "Bedava su kampanyası" başlatarak diğer belediyeleri de bu kampanyaya katılmaya çağıran CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su faturası borcunu ödemediği gerekçesiyle 16 bin abone hakkında icra takibi başlattı. Kentte vatandaş, CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
AVUKATLIK ÜCRETİNİ DE İSTEDİ
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Avukat Münire Simge Yaman'ın aracılığıyla Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki D.S. isimli kadına icra takibi başlattı.
23 Aralık 2019 ile 9 Haziran 2021 tarihleri arasındaki borç toplamının 1593 lira 93 kuruş olduğu belirtilirken, ASKİ borçlu vatandaştan 407 lira 30 kuruş da faiz istedi. Bununla da yetinmeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan 1593 lira 93 kuruşluk borç ile birlikte avukatlık ücretini de istedi.
Vatandaşın sırtına faiz ile birlikte avukatlık ücretinin de yüklenmesi 'Bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.
16 BİN ABONEYE İCRA TAKİBİ
Vatandaşa gönderilen icra takibinde, gecikme zammı tutarının hesaplandığı tarih baz alınarak çıkartıldığı, borcun ödeneceği gün yeniden hesaplanacağı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde kentte yaşayan 16 bin aboneye icra takibi başlattığı ortaya çıktı.
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN FETÖ'YE İHALE KIYAĞI
Öte yandan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yer aldığı 16 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İdare personeli tarafından yürütülebilecek işleri ihaleye vererek kamu zararına yol açtığı tespit edilen Çerçioğlu'nun 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2.5 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede yer alan bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi 29 Ağustos 2014'te, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne danışmanlık hizmeti alımı için ihale yaptı.