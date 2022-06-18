FETÖ'ye ihale kıyağı çeken CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 16 bin vatandaşa haciz şoku! Özlem Çerçioğlu...

Söz konusu ihaleye sadece FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile bağlantılı 3 şirket teklif verdi. Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi 45 bin 500 lira, YEKÜD İktisadi İşletmesi 46 bin 500 lira ve Mali Hizmetler Derneği İktisadi İşletmesi ise 46 bin 900 lira teklif sundu. İhaleyi, en uygun teklif veren Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi kazandı. İddianamede, hizmet alımı yapılan işin konusunun karmaşık olmadığı, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmediği, idarenin ilgili personeli tarafından yürütülebilecek işler için hizmet alımı yapılarak 53 bin 690 lira kamu zararına yol açıldığı vurgulandı. Bundan dolayı Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin sorumluluğu olduğu belirtildi.