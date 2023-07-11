Son dakika: TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı 28'inci yılında da unutulmadı.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.
TBMM'DEN ORTAK BİLDİRİ
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."
"BENZER VAHŞETLER YAŞAMAMAK İÇİN SREBRENİTSA'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili paylaştığı video mesajda da şu açıklamalara yer verdi:
"Bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci seneyi devriyesidir. Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliyan'ın "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."
"GÖZYAŞLARIMIZI BİR KEZ DAHA İÇİMİZE AKITIYORUZ"
Bugün 30 şehidin daha ebedi istirahatgahlarına uğurlanacaklarını belirten Erdoğan şunları söyledi:
"Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da işlenen soykırımın yüreklerimizde açtığı yara 28 yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün 30 şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Her 11 Temmuz'da acıları tazelenen şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabr-ı cemil diliyorum."
"BOSNA HERSEK'İN BAĞIMSIZLIĞINI, EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DAİMA GÖZETECEĞİZ"
Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünün hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen hala Bosna Hersek'teki soykırımı inkar edenler işlediği savaş suçlarından pişmanlık duymadıklarını söyleyenler ve maalesef bu şahısları destekleyenler çıkabilmektedir. Bu vicdansızları ve müessif açıklamaları lanetliyorum. Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması için nefret söylemini geride bırakmaları barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü hakim kılmalıyız. Balkanlarda barış ve istikrarın korunması için hep birlikte çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek'in istikrarı Balkanların ve Avrupa'nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bugün 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."