Son dakika: TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri





"GÖZYAŞLARIMIZI BİR KEZ DAHA İÇİMİZE AKITIYORUZ"

Bugün 30 şehidin daha ebedi istirahatgahlarına uğurlanacaklarını belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da işlenen soykırımın yüreklerimizde açtığı yara 28 yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün 30 şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Her 11 Temmuz'da acıları tazelenen şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabr-ı cemil diliyorum."

"BOSNA HERSEK'İN BAĞIMSIZLIĞINI, EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DAİMA GÖZETECEĞİZ"

Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünün hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen hala Bosna Hersek'teki soykırımı inkar edenler işlediği savaş suçlarından pişmanlık duymadıklarını söyleyenler ve maalesef bu şahısları destekleyenler çıkabilmektedir. Bu vicdansızları ve müessif açıklamaları lanetliyorum. Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması için nefret söylemini geride bırakmaları barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü hakim kılmalıyız. Balkanlarda barış ve istikrarın korunması için hep birlikte çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek'in istikrarı Balkanların ve Avrupa'nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bugün 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."