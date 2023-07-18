ÖZER KARDEŞLERE 40 BİN 462 YIL HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaada sanık Faruk Fatih Özer hakkında, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplanda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer hakkında ise, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer sanıkları için ise değişen oranlar ceza talep edild.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından Faruk Fatih Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı.



3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istendi. Ancak tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı. Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.