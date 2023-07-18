Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Özer ve 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. 2 sanık ise SEGBİS ile bağlandı.
"250 BİN LİRA MADDİ ZARARIM VAR"
Duruşmada söz verilen şikayetçi Müfit Özerden, "Ben THODEX'e 250 bin lira yatırmıştım. Sonra paramı geri almak istediğimde geri alamadım. Olay tarihi itibariyle 250 bin lira maddi zararım var. Ancak asıl zararım daha fazladır. Tarafıma bu aşamaya kadar zarar giderimi yapılmamıştır" dedi.
2 MİLYAR 355 MİLYON LİRA SİSTEMDE
Cumhuriyet savcısı 22 sayfalık mütalaasında şirketin 14 Eylül 2017 tarihinde kurulduğu, sermayesinin 400 bin lira olduğuna değinildi. 22 Nisan 2021 tarihinde 146 bin 836 müşterinin 2 milyar 355 milyon lira varlığının sistemde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanıklara gerçekte var olmayan ve banka hesaplarına aktarılamayan türk lirası tanımlama işlemi yapıldığı, 26 hesaptan yapılan bu işlemlerin 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle karşılığının 3 milyar 42 milyon olduğu kaydedildi.