Son dakika: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama!

YENİ PATLAMA RİKSLERİ

Yerleşim yerlerine yakın değil. Patlama olan yer dağın eteklerinde. Dolayısıyla tehlike arz etmiyor. Burası 1930 yılında ilk kurulan fabrikalarından. Tarihi bir mekan burası. Yerleşimde girişinde sınırında binalarımız var ama imalat yapılan yerler çok içeride. Tehlikeli bir durum yok. Çalışanlarımız bölgeden uzaklaştırılmış durumda. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. Yeni patlama risklerine karşı da önlem alınıyor.

Kapsül fabrikasında patlayıcı kapsüller üretiliyor. Sadece bu kadarını ifade edeyim askeri ürünler bunlar."

GEÇTİĞİMİZ AY PATLAMA OLMUŞTU

Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçtiğimiz ay patlama olmuştu.