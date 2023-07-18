Son dakika: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama!

Ankara'da MKE kapsül fabrikasında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
4 YARALI
İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AKTARDI
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber'e patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Köse'nin açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
"4 tane yaralımız var geçmiş olsun diliyoruz. Bir tanesinin durumu ağır gözüküyor. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi. Yaklaşık yarım saat önce bir patlama meydana geldi. Biz hemen olay yerine intikal ettik. Kapsül fabrikasında oldu olay. Özellikle AR-GE atölyesinde meydana geldi olay. Buradaki arkadaşlardan öyle bilgi aldık. Güvenlik önlemleri alındı. Çalışanların tamamı güvenli bölgeye taşındı. Tamamen müdahale edilmiş durumda. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
YENİ PATLAMA RİKSLERİ
Yerleşim yerlerine yakın değil. Patlama olan yer dağın eteklerinde. Dolayısıyla tehlike arz etmiyor. Burası 1930 yılında ilk kurulan fabrikalarından. Tarihi bir mekan burası. Yerleşimde girişinde sınırında binalarımız var ama imalat yapılan yerler çok içeride. Tehlikeli bir durum yok. Çalışanlarımız bölgeden uzaklaştırılmış durumda. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. Yeni patlama risklerine karşı da önlem alınıyor.
Kapsül fabrikasında patlayıcı kapsüller üretiliyor. Sadece bu kadarını ifade edeyim askeri ürünler bunlar."
GEÇTİĞİMİZ AY PATLAMA OLMUŞTU
Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçtiğimiz ay patlama olmuştu.