Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.07.2023 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 12:12
    ABONE OL

    Son dakika: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama!

    Son dakika haberleri... Ankara Kayaş'ta bulunan MKE kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    MKE fabrikasında patlama!

    Ankara'da MKE kapsül fabrikasında patlama meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    4 YARALI
    İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

    Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    MAMAK BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AKTARDI
    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber'e patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Köse'nin açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

    "4 tane yaralımız var geçmiş olsun diliyoruz. Bir tanesinin durumu ağır gözüküyor. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi. Yaklaşık yarım saat önce bir patlama meydana geldi. Biz hemen olay yerine intikal ettik. Kapsül fabrikasında oldu olay. Özellikle AR-GE atölyesinde meydana geldi olay. Buradaki arkadaşlardan öyle bilgi aldık. Güvenlik önlemleri alındı. Çalışanların tamamı güvenli bölgeye taşındı. Tamamen müdahale edilmiş durumda. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

    YENİ PATLAMA RİKSLERİ
    Yerleşim yerlerine yakın değil. Patlama olan yer dağın eteklerinde. Dolayısıyla tehlike arz etmiyor. Burası 1930 yılında ilk kurulan fabrikalarından. Tarihi bir mekan burası. Yerleşimde girişinde sınırında binalarımız var ama imalat yapılan yerler çok içeride. Tehlikeli bir durum yok. Çalışanlarımız bölgeden uzaklaştırılmış durumda. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. Yeni patlama risklerine karşı da önlem alınıyor.

    Kapsül fabrikasında patlayıcı kapsüller üretiliyor. Sadece bu kadarını ifade edeyim askeri ürünler bunlar."

    GEÇTİĞİMİZ AY PATLAMA OLMUŞTU
    Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçtiğimiz ay patlama olmuştu.

        Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Güncel Son dakika: Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama!
            loading
            SON DAKİKA