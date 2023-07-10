Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber ekranlarında soruları yanıtladı! Öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar:
ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Atama bekleyen öğretmenleri anlıyorum. Aileleri ve kendileri beklenti içinde. Elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızın programlarını çözeceğiz. Biz de istiyoruz ancak şu an bu işin prosedürleri ve kadro problemi var.
Türkiye Yüzyılı'nın inşası öğretmenler üzerinden olacak. Türkiye Yüzyılı kuşağı yetiştirmek bizim görevimiz.
"BİZE ÖZGÜ BİR EĞİTİM KURGUSU OLUŞTURMALIYIZ"
Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.