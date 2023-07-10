Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber ekranlarında soruları yanıtladı! Öğretmen ataması olacak mı?





ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Her yıl yüksek rakamlarda atamalar yaptık. Bu senede 45 bin atama yapıldı. Bunun kararını ben bakan olarak veremem. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. O da gerekli adımları atılcağını söyledi. Şubat'a kadar süreci yönetebileceğimiz bir takvim çıkacak. Bir atama takvimi olacak. Bahar yarıyılı başlamadan bir takvim ortaya çıkabilir.

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