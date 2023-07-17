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    • 17.07.2023 18:09
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    Ümit Özdağ'dan kavga çıkaracak Kılıçdaroğlu itirafı! Masadaki ortaklara da salladı: CHP ifşa paniği

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraflarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun masa arkadaşlarını da hedef aldı. Gizli pazarlığı itiraf eden Özdağ sonrası CHP'den panik açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı. CHP yandaşı Halk TV, Özdağ'ın gizli pazarlığı ifşa eden açıklamalarını resmi sosyal medya hesabından, “Millet İttifakı karışacak! Ümit Özdağ duyurdu, Kılıçdaroğlu ile gizli anlaşmaları gün yüzüne çıktı!” şeklinde duyurdu.

    takvim.com.tr
    Özdağ’dan kavga çıkaracak Kılıçdaroğlu itirafı!

    Seçim sürecinde terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık destek verdiği koalisyona son katılan isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmuştu. Daha önce "Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraflarda bulundu.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İTİRAF
    3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözünü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini itiraf eden Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla söz konusu ittifakın tamamen çıkar amaçlı olduğunu bir kez daha ortaya çıktı.

    "3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞINDA MUTABIK KALDIK"
    CHP yandaşı T24'e konuşan Özdağ ortaklığa ilişkin şunları söyledi:

    "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık."

    Kamuoyuna açıklan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.

        KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
        Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.

        6'LI MASAYA SALLADI
        Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun masa arkadaşlarını hedef alarak "Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi" iddiasında bulundu.

        CHP'DEN YALANLAMA
        CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi. Öztrak, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" dedi.


        CHP FONDAŞI HALK TV MİLLET İTTİFAKI KARIŞACAK BAŞLIĞIYLA DUYURDU
        Özdağ'ın itirafları gündem olurken, CHP yandaşı Halk TV, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın gizli pazarlığı ifşa eden açıklamalarını resmi sosyal medya hesabından, "Millet İttifakı karışacak! Ümit Özdağ duyurdu, Kılıçdaroğlu ile gizli anlaşmaları gün yüzüne çıktı!" şeklinde duyurdu.

            "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ ÇIKAR" DEMİŞTİ
            Ümit Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurgulamış ve iş savaş çıkacağını söylemişti.

            Özdağ'ın ifadeleri şu şekilde;

            "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye'de iç savaş çıkar."

            "6'LI MASA DÖNERSE FETÖ DE DÖNER"
            Ümit Özdağ, başka bir programda ise AK Parti giderse FETÖ döner demişti.

            Özdağ,"Şimdi AK Parti gider 6'lı masa dönerse FETÖ de geri döner. Benim İyi Parti'den ayrılmamın nedeni FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA'nın, Ahmet Davutoğlu'nun tutumu aynı." ifadelerini kullanmıştı.
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            Özdağ’dan kavga çıkaracak Kılıçdaroğlu itirafı!
            Haberler Güncel Ümit Özdağ'dan kavga çıkaracak Kılıçdaroğlu itirafı! Masadaki ortaklara da salladı: CHP ifşa paniği
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