HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara dahil tüm bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı! Daha beteri geliyor | 18 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık