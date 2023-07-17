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    • 18.07.2023 06:28
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    • 18.07.2023 06:35
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara dahil tüm bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı! Daha beteri geliyor | 18 Temmuz 2023 hava durumu

    Son dakika haberleri... Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Afrika sıcakları, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına aldı. Tam havalar serinledi derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı yayınladı. Özellikle Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklıkların yaşanacağı bilgisini paylaştı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

    takvim.com.tr
    Yüksek sıcaklık uyarısı! Daha beteri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Afrika sıcakları, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına aldı. Tam havalar serinledi derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı yayınladı. Özellikle Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklıkların yaşanacağı bilgisini paylaştı.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 20°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 22°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 20°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    TEKİRDAĞ 20°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 23°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 24°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 25°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 22°C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 30°C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 20°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN 26°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 16°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ 10°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA 18°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 14°C, 29°C

            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU 11°C, 29°C

            Az bulutlu ve açık

            SİNOP 22°C, 27°C

            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK 17°C, 25°C

            Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            RİZE 18°C, 28°C

            Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 18°C, 27°C

            Parçalı bulutlu

            TOKAT 12°C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 21°C, 27°C

            Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AĞRI 9°C, 27°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ERZURUM 8°C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA 15°C, 32°C

            Az bulutlu ve açık

            VAN 13°C, 25°C

            Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 22°C, 38°C

                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 21°C, 37°C

                Az bulutlu ve açık

                MARDİN 22°C, 35°C

                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 26°C, 39°C

                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara dahil tüm bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı! Daha beteri geliyor | 18 Temmuz 2023 hava durumu
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