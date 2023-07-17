HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara dahil tüm bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı! Daha beteri geliyor | 18 Temmuz 2023 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı