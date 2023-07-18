Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da! Samimi pozlar, Togg hediyesi... İkili anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.

SELMAN'A TOGG HEDİYESİ

Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.



Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.

SON DURAK BAE

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.