Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da! Samimi pozlar, Togg hediyesi... İkili anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yatırım ve ticaret' merkezli Körfez turuna devam ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ikinci durağı Katar'a gitti.
Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 17.00 itibariyle Katar'ın başkenti Doha'ya iniş yaptı. Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.
GÖRÜŞMELER İYİ GEÇİYOR
Başkan Erdoğan uçaktan inerken A Haber'e yaptığı açıklamada, "Görüşmeler iyi geçiyor" ifadelerini kullandı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI, BAŞ BAŞA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.
Lusail Sarayı'nda resmi törende iki liderin verdiği samimi pozlar objektiflere yansıdı.
Erdoğan ve Al Sani, törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.
MESSI İMZALI TOPU GÖSTERDİ
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, görüşme esnasında Başkan Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.
TOGG HEDİYE ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
İMZALAR ATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda görüştü.
İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani nezaretinde Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması münasebetiyle ikili anlaşma imzalandı. Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani imzaladı.
Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
SUUDİ ARABİSTAN İLE 5 ANLAŞMA
Başkan Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde 5 anlaşmaya imza atıldı.
Başkan ecep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.
SELMAN'A TOGG HEDİYESİ
Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.
SON DURAK BAE
Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.