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Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü!

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü!
18.07.2023 20:52

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Katar Emiri Al Thani, Başkan Erdoğan'a Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası Finali'nde Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

Başkan Erdoğan ve Al Thani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Başkan Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Başkan Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar'ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.

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