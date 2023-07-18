Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ikinci durak: Katar

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

SON DURAK BAE

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.