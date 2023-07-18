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    • 18.07.2023 13:41
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    Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ikinci durak: Katar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım merkezli Körfez turu devam ediyor. Dün Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Başkan Erdoğan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Başkan Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Körfez turunda ikinci durak: Katar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yatırım ve ticaret' merkezli Körfez turuna devam ediyor.

    BAŞKAN KATAR'A GİDECEK
    Dün Suudi Arabistan'a giden ve önemli anlaşmalara imza atan Başkan Erdoğan bugün Katar'ı ziyaret edecek.

    AL SANİ İLE GÖRÜŞECEK
    8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

    Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

    EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ
    Başkan Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

    SON DURAK BAE
    Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

        SUUDİ ARABİSTAN İLE 5 ANLAŞMA
        Başkan Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde 5 anlaşmaya imza atıldı.

        Başkan ecep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

        Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.

        Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.

        Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.

        SELMAN'A TOGG HEDİYESİ
        Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

        Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ikinci durak: Katar
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