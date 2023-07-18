Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ikinci durak: Katar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yatırım ve ticaret' merkezli Körfez turuna devam ediyor.
BAŞKAN KATAR'A GİDECEK
Dün Suudi Arabistan'a giden ve önemli anlaşmalara imza atan Başkan Erdoğan bugün Katar'ı ziyaret edecek.
AL SANİ İLE GÖRÜŞECEK
8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.
Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ
Başkan Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.
SON DURAK BAE
Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.