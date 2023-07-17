"FİLENİN SULTANLARINA BAŞARILARININ DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında rakibi Çin Halk Cumhuriyeti Voleybol Takımı'nı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her oyuncusunu, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini gönülden kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveye oturan Filenin Sultanlarına başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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