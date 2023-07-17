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    • 17.07.2023 20:09
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bahçeli’den Filenin Sultanlarına tebrik!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

    "FİLENİN SULTANLARINA BAŞARILARININ DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUM"
    Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında rakibi Çin Halk Cumhuriyeti Voleybol Takımı'nı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her oyuncusunu, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini gönülden kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveye oturan Filenin Sultanlarına başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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