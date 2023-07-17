İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında Ahlam Albashır ifadesini değiştirdi: Bombayı Bilal buradan teslim aldı

"BİLAL'İ İDLİB'TE ÖĞRENDİM"

Geçen celse iddianamenin eline ulaşamadığı için savunmasını yapmayan sanık Ahlam Albashır'ın iddianameyi okuduğunu belirterek savunmasını yaptı. Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan Albashır, "İddianamede olanlar vardı, olmayan şeyler de vardı. Ailem vefat etmişti. Ben ve ablam kalmıştık. Geceleri fırından gündüzleri tatlıcıda çalışıyordum. Ben PYD bölgesindeydim. Kardeşim ise Türk ordusu bölümündeydi. O yüzden gözler üzerimdeydi. Arkadaşım vasıtasıyla Hasan Jamil'le tanıştım. Hasan Jamil, benim yanıma geldi, 'Büyük bir şahıs seninle konuşmak istiyor' dedi. İlk gittiğimde yüzünü görmedim, ikincide gördüm. Bana söylediği şey bir şahısla Türkiye'ye gideceğim ve onun karısı rolünde olacağımdı. Türkiye'ye gideceğim şahsın Bilal olduğunu İdlib'te öğrendim" dedi.



"BİLAL, 'KARDEŞİM OLARAK KAL' DEDİ"

Korktuğunu fakat Hacı'yı dinlemediği takdirde ne olacağını bilmediğini söyleyen Ahlam Albashır, "Kızkardeşime anlatmadım ama korktuğumu anlamıştı. Takip ediyorlardı. 'Sana zarar vermeyeceğiz' diyorlardı. Hasan Jamil beni bir çiftliğe götürdü yanında korumaları vardı. Ne yapacağımı anlatmaya başladı. Daha sonra çıktım. Beni kaçakçıların evine götürdüler bir gece kaldım. Ertesi günü sabah saat 06.00 gibi bizi alıp İdlib'e götürdü. Bilal'in yanına ulaştım. Hacı bana bir evlilik sözleşmesi vermişti. Bilal, 'Kardeşim olarak kal' dedi. 5 gün orada kaldık. Bu sürede Bilal'le sorunlar yaşadık, ben çıkmak istedim. Ama İdlib'i bilmediğim için çıkamadım" şeklinde konuştu.

"SURİYE'DEN GELİRKEN PATLAYICI YANIMDA DEĞİLDİ"

Daha önceki ifadelerinde, bombayı Suriye'den aldıklarını söyleyen Albashır, ifadesini "Daha önce bunları anlatmamıştım. Patlayıcı yanımda değildi" dedi. Albashır, kaçakçılarla Suriye sınırına geldiklerini gece saat 02.00 gibi duvardan atlayarak Türkiye'ye geçtiklerini ve toplamda 11 kişi olduklarını söyledi. Albashır, "Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Servis gibi bir araba gelip bizi aldı. Başka bir araca götürdü. Birçok kez araç değiştirdik. Eğer polisler bizi durdurursa 'Portakal bahçesine portakal toplamaya gidiyoruz' dememizi söylediler. Bizi alan şahıs burada ama ismini bilmiyorum. Bizi İstanbul'a getirdi. İstanbul'a gelirken yine araç değiştirdik. Bu insanlar planda olduklarını bilmiyorlardı. Bizi karı- koca biliyorlardı. O gün uyuduk. Ertesi günü Bilal atölyeye çalışmaya gitti. Hacı ve Bilal benim dışarı çıkmama izin vermiyordu" dedi.

"BOMBAYI BURADAN TESLİM ALDIK"

Albashır, "Bana Taksim'e gideceksin dediler. Bana denildiği gibi Taksim'e gittim fotoğraf çektim. En son Fatih'e gideceksin denildi. Bilal'e fotoğraflar gönderiyorlardı. Ben de gidiyordum. Fatih'te camiye gittik. İçerisine girip fotoğraf çekip geri döndük. Bombayı Suriye'den getirdiğinizi söylemiştim ama öyle olmadı. Bombayı buradan Bilal teslim aldı. Bilal bana aldığı adamın yüzünü görmediğini söyledi. Daha sonra Bilal çivi almaya gitti. Sonra birini aradı, 'Ben biraz eşimle kalacağım. biraz geç gelir misin' dedi. Bantların üzerine çivileri yapıştırdı. Sonra hamur gibi birşey yoğurmaya başladı. Sonra Bilal bir yere gitti. Saatler sonra geri geldi. Geldiğinde üzerinde dolar cinsinden para vardı. Bilal her şeyi hazırladı. Çantanın içine koydu. 'Eğer sana birşey sorarsa Almanya'ya gideceğini söyle' dedi. Sen Suriyeye döneceksin, ama diğerlerinin önünde Almanya'ya gideceğiz diyeceksin" dedi.