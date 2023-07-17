Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Hatay'daki yangınla ilgili 2 kişiden biri tutuklandı





Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:



Hali hazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol , Yapıldak, Musa Köy, Kurşunlu, Işıklar ve Yukarı Okçular. Valilik ve AFAD tarafından risk görülen yerlerde yaşlılar, tahliye edilmeyi kabul edenler ve hareket edemeyecek olanlar tahliye edildi. İl merkezine yakın olmamız dolayısıyla konaklamada sorun söz konusu değil. Çanakkale halkına gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum.



"ÇANAKKALE YOLU ULAŞIMA KAPALI"

Çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Herhangi bir can kaybımız yok. Yaralımız, dumandan etkilenenler dışında söz konusu değil. İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürüyor. Çanakkale Yolu ulaşıma kapalı. Biga yolu üzerinden Çanakkale'ye ulaşabilirler. Tüm kamu kurum ve kuruluşları dayanışma içerisindeler. Tarım alanları olması sebebiyle Tarım İl Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapılacak. STK'lar da etkilenen hayvanlar için hazırlığını yapmış durumda.

"GÜLNAR VE BELEN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Dün bahsetmiştim. 19 yangının 16'sı kontrol altına alınmıştı. 3 tanesi Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale bugüne sarktı maalesef. Şu an itibariyle Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını, Belen'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hali hazırda buranın devam ettiğini söylemek isterdim. Maalesef bugün 6 yeni yangın meydana geldi. Bunlar Adana Karahisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara, Balıkesir Sındırgı. Şu anda Malkara ve Sındırgı'da devam ediyor yangın. Diğerleri kontrol altına alındı.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI KÖYLERDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

17.55: Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köylerinin ardından Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayanların da alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliyelerine karar verildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir" denildi.

2 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLİYOR

17:16 Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı. Vatandaşların geçmesine izin verilmezken, Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı. Valilk; Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşları can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları konusunda uyardı.

17.00: Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahaleye devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı merkeze bağlı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Jandarma, Dörtyol köyü girişinde önlem aldı.

16.33: Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.