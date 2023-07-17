Sözcü TV muhabirinin Hatay'daki kirli algı operasyonunu AK Parti Hatay Milletvekili patlattı!





AK PARTİLİ VEKİL KİRLİ ALGI OPERASYONUNU PATLATTI

Canlı yayın esnasında bölge halkıyla beraber alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." dedi.