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    • 17.07.2023 17:29
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    • 17.07.2023 17:47
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    Sözcü TV muhabirinin Hatay'daki kirli algı operasyonunu AK Parti Hatay Milletvekili patlattı!

    Türkiye'nin dört bir yanında havalar ısınınca orman yangınlarıda beraberinde geldi. Hatay'da orman yangınının meydana geldiği Müftüler köyüne giden Sözcü TV muhabiri, canlı yayında yangına devletin müdahale etmediği yönünde algı operasyonu oluşturmaya çalıştı. Öte yandan Sözcü TV muhabirinin kirli provokasyonu bölge halkıyla birlikte alevleri canhıraş söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel tarafından çürütüldü.

    takvim.com.tr
    Fondaş medyanın Hatay’daki algı operasyonu elinde patladı

    Türkiye'de havalar ısınınca orman yangınları da peş peşe geldi. Öte yandan Akdeniz ve Ege kıyılarında birçok bölgede yangın çıktı. Hatay'ın Belen ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan çetin müdahalesi devam ediyor. Alevler bugün Müftüler köyüne sıçrarken, yerleşim yerleri etkilenmeden kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

    Yangın bölgesinde gece gündüz demeden canhıraş çalışan ekipleri adeta görmezden gelen Sözcü TV ise kirli algı operasyonu için kolları sıvadı.

    Köye giden Sözcü TV muhabiri, "Müftüler'in yerlileri olduğumuz noktada nöbet tutmuyor olsaydı ne evlerini koruyor olabileceklerdi ne de atalarından kalan ormanları" dedi.



    AK PARTİLİ VEKİL KİRLİ ALGI OPERASYONUNU PATLATTI
    Canlı yayın esnasında bölge halkıyla beraber alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." dedi.



        Kirli algı operasyonu elinde patlayan Sözcü TV muhabiri 'engelleniyoruz' yalanına sığındı. Sözcü TV de o anları "Muhabirimize Yangın Bölgesinde Müdahale" başlığı ile yayınladı.

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        Haberler Güncel Sözcü TV muhabirinin Hatay'daki kirli algı operasyonunu AK Parti Hatay Milletvekili patlattı!
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