Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi tutuklandı | SON DURUM

Hatay Mersin ve Çanakkale'de başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazöz bir otomobille çapıştı. Kazada otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.
YENİDEN MÜDAHALE BAŞLADI
120 hektarlık alanda olan olan yanıgına günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı. Gece görüşlü heliktopterle devam eden hava müdahalesine günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helitopterler de dahil oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkı, yangını söndürmek için ikinci günde de çalışmalarını sürdürüyor.
İşte dakika dakika yangınlardan son gelişmeler:
16.02: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının devam ettiği Çanakkale'ye gidiyor.
MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
13.26: Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.
Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturulan hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.
Kavakoğulu Mahallesi'nde yanan evler ve alanlar, AA ekiplerince görüntülendi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.