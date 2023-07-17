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    Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi tutuklandı | SON DURUM

    Son dakika haberi! Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına karşı ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10-17 Temmuz arasındaki yangınlara ilişkin 7 şüphelinin tespit edildiğini 2 şüphelinin de tutuklandığını belirtti. Mersin'in Gülnar'daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay-Belen, Çanakkale, Adana-Karaisalı ve Mersin-Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." bilgisini verdi. Yumaklı, yangının devam ettiği Çanakkale'ye gidiyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Alevlerle mücadele!

    Hatay Mersin ve Çanakkale'de başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı.

    Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.

    Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

    Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.

    1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazöz bir otomobille çapıştı. Kazada otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    YENİDEN MÜDAHALE BAŞLADI
    120 hektarlık alanda olan olan yanıgına günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı. Gece görüşlü heliktopterle devam eden hava müdahalesine günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helitopterler de dahil oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkı, yangını söndürmek için ikinci günde de çalışmalarını sürdürüyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    İşte dakika dakika yangınlardan son gelişmeler:

    16.02: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının devam ettiği Çanakkale'ye gidiyor.


    MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
    13.26:     Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

    Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

    Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

    Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturulan hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

    Kavakoğulu Mahallesi'nde yanan evler ve alanlar, AA ekiplerince görüntülendi.

    Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

        MERSİN GÜLNAR YANGINI
        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yandı. Bazı haneler ise tedbir amaçlı boşaltıdı.

        Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklamada, dün 16.50 sıralarında başladığını belirtti.

        Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünün bilgisini veren Pehlivan, şöyle devam etti:

        "Kavakoluğu Mahallesi'nde 5 ev yangında kullanılamaz hale gelmiştir. Can kaybımız yoktur. Hava kararana kadar 10 helikopterin, hava karardıktan sonra gece görüşlü 3 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı, halihazırda devam etmekte olan yangına arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA'lardan oluşan 78 yangın söndürme aracı, 66 iş makinesi, 539 personel müdahale etmektedir."

        Pehlivan, bazı mahallelerin tedbiren boşaltıldığını belirterek, "51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar, 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe mahallesi jandarma ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları için Gülnar Anadolu Lisesinin pansiyonu tahsis edilmiştir." dedi.

        KONTROL ALTINA ALINDI
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.

            ÇANAKKALE YANGINI
            Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

            Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak ile çalışmalar yürütülürken yerleşim yerlerinden tahliyeler de başladı. Kızılkeçili'de başlayan yangın akşam saatlerinde Kemel köyüne de sıçrayınca vatandaşlar tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştirildi.

            7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
            Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangınlara ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldığını açıklayan Tunç 10-17 Temmuz arasındaki yangınlara ilişkin 7 şüphelinin tespit edildiğini 2 şüphelinin de tutuklandığını belirtti.

            Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

            "10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

            BAKANLAR HATAY'DA
            Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gitti.

            BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
            Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün gece yaptığı açıklamada gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

            Yumaklı, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

            İlçedeki geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinden dün saat 13.57 itibarıyla gelen yangın ihbarına, 8 dakika içerisinde müdahale edildiğini söyledi.

            Bölgede nemin, rüzgarın ve hava sıcaklığının etkili olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

            "Burada da yaklaşık yüzde 21 nem ve saatte 21 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu idi. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen hava ve kara araçlarını bölgeye sevk ettiler. 17 hava aracıyla başladı, daha sonra yaklaşık 80'e yakın kara aracı ve yaklaşık 450'ye yakın Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli müdahil oldu. Sayın Valimiz, diğer kamu kurumlarının, AFAD'ın Başkanı da dahil olmak üzere vekillerimiz, bütün kurumlar, kuruluşlar omuz omuza vererek, jandarmamızdan da diğer askeri birliklerimizden de kamu kurumlarımızdan da araç gereç ve personel takviyesiyle çok şükür akşam 19.00 sularında söylemiştim 'enerjisi düşmeye başladı' diye. Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyin bittiği ya da yangının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum, belki yine riskli bir durum oluşturabilir ama şu an itibarıyla yaklaşık etkilenen alanın 230 hektara çıktığıyla ilgili bizim, arkadaşlarımın bir ölçümü vardı. Şu an itibarıyla bu yaklaşık 100 hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette, 120 hektar civarında diyelim buna. An itibarıyla büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almakla ilgili çabaları devam etmekte."

            "ŞU ANDA SORUNUMUZ 3 YANGIN"
            Yumaklı, saat 16.27 civarında Çanakkale'de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan başka bir yangının meydana geldiğini ve bu yangında da yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktardı.

            Bölgenin aslında tarım arazilerinin bulunduğu bir bölge olduğunu ancak yangının yer yer de ormanlık alanlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

            "Yine burada da hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Halihazırda Çanakkale'de şu anda 2 gece görüş hava aracıyla birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yarım saat sonra 17.00 gibi Mersin Gülnar'da başladı. Yine buraya da yaklaşık 12 hava aracı yönlendirildi. Halihazırda şu anda orada da 3 gece görüş hava aracı ve diğer kara araçlarıyla müdahaleler sürüyor. Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz. Hem İçişleri Bakanı'mız hem diğer kamu kurum kuruluşları, bölgelerin, illerin valileri çok yoğun bir şekilde yangının kontrol altına alınması için el ele, kol kola omuz omuza vermiş bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar."

            "ŞUANA KADAR BİR CAN KAYBIMIZ YOK"
            İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir can kaybı olmadığını belirterek, "Hem Hatay, hem Çanakkale, hem de Mersin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Şuana kadar bir can kaybımız yok bu bizim tesellimiz. 13.57'den itibaren bizzat bakanımız merkezden takip etti" dedi.

            "2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
            Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

            "Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen olay yerine geliyorlar. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz.

            Yangının büyümemesi için çok uğraş sarf edildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda söndürülmesini umut ediyoruz. Vatandaşlarımız riskli olan hanelerden başlamak üzere tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar. Adli soruşturma başlatıldı. Bu vatandaşlar yakalandı."



            SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
            İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hatay Belen'deki yangın, 2 kişinin temizlik amacıyla yaktığı ateş nedeniyle çıktı. Soruşturma devam ediyor" dedi. Bakan Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

            ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
            Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.



            Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Mersin, Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

            Tunç paylaşımının devamında "Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

                9 UÇAK 21 HELİKOPTER...
                Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'daki yangın ile ilgili daha önce "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" açıklamasında bulunmuştu.

                250 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ: BELEN'DE 18 YANGIN KAYITLARA GEÇTİ
                A Haber canlı yayınına katılan Bakan Yumaklı, sabahtan bu yana 18 yangının meydana geldiğini söylerken "Hatay Belen'deki yangın 250 hektarlık alanı etkiliyor. Buradan vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Ağustos sonuna kadar alarm durumundayız. Anız yakmayalım. Yangının bahçe temizliği nedeniyle çıktığı belirlendi." dedi.

                BAKAN YUMAKLI HATAY'DAKİ ORMAN YANGININ SEBEBİNİ AÇIKLADI I VİDEO İZLE


                BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
                İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



                Yerlikaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır" dedi.

                VALİDEN AÇIKLAMA
                Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

                3 EV YANDI
                Belen Belediye Başkanı, "Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 3 evimiz yandı, şu anda müdahale ediliyor. Yangın çok büyük bir alanda sürüyor." dedi.

                Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Belen'de ve Çeşme'de meydana gelen yangınlara ekiplerimiz müdahale ediyor. En kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

                    KOMŞULARINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞINI KIRDI
                    Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde etkili olan orman yangını sırasında, alevlerden kaçan komşularına yardım etmeye çalışan Yiğit Dingil ayağını kırdı.

                    Otomobille hastaneye ulaşan Dingil, ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu oldu. Bir yakınının evine giden Yiğit Dingil, "Gece geç uyumuştum. Annem öğle saatlerinde 'Yangın var' diye seslenerek uyandırdı. Dışarı çıktığımda ilk başta çok küçük bir yangın vardı ama anlık olarak büyüdü. Komşularımızın hepsi yaşlı veya hasta.

                    Kimse kaçamıyordu. Elime ağaç kesme motoru aldım, evlere yakın yerlerdeki ağaçları kesmeye başladım. Daha sonra komşularıma koşup, otomobile bindirmeye çalıştım. O sıra ayağım kırıldı. Mecburen kendimi arabaya zor attım. Zorlu bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştım. Şu an mahallemizdeki evler alevler altında. Perişan durumdayız" dedi.

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                    Haberler Güncel Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi tutuklandı | SON DURUM
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