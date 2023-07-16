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    • 16.07.2023 21:44
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    Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğu açıklandı.

    Göç İdaresi Türkiye’deki göçmen sayısını açıkladı

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı bin 169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir" ifadesine yer verildi.

    "DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

    Açıklamada, "Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki: Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!
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