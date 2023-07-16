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    • 16.07.2023 19:32
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    • 16.07.2023 20:19
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e özel açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin konuşan Yılmaz, "İmkanlarımızı ortaya koyarak iş birlikleri yapacağız. Ziyaretle Türkiye'ye daha fazla sermaya girişi olacak" ifadelerini kullandı. Orta Vadeli Program ile yeni hedefler ortaya koyacaklarını belirten Cevdet Yılmaz, "OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e özel açıklamalar

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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin önemli konulara değerlendirmek için A Haber'e konuk oldu.

    Yılmaz canlı yayında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlıyor..

    Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    DARBEYE DİRENİŞİN 7. YILI
    15 Temmuz çok önemli bir kırılma noktasıdır. Darbeler tarihi 27 Mayıs'a kadar geri götürülebilir. Diğerlerinden daha çok ön plana çıkan tarafı dış bağlantılı ve uzun vadeli bir proje olarak görülüyor. Devletin bütün organlarına sızmış olan bu yapıyla mücadele kolay olmadı. Milletten topladıkları vergiyle alınmış silahları millete çeviren bu hainler büyük bir ihanet işledi.

    Bu karanlığı milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sokağa çıkarak demokrasiye ve vatana sahip çıktı. Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde terör devleti oluşturmaya çalışanlara 15 Temmuz ile beraber çok büyük bir cevap verildi. Hain yapılardan temizlenmiş ordumuz bu dönemden sonra çok başarı operasyonlar düzenledi.



    "ÇANAKKALE RUHU GİBİ YENİKAPI'DA DA YENİ BİR RUH OLUŞTU"
    Türkiye yeni bir döneme girdi. Çanakkale ruhu gibi Yenikapı'da da yeni bir ruh oluştu. O gece canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kendi kararını kendi veren, kendi göbeğini kendi kesen 'bağımsız' bir Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz.

    FETÖ ile mücadelemiz başarılı bir şekilde bugünlere kadar geldi, ancak bittiğini hiçbir zaman söyleyemeyiz. Bu mücadele her zaman devam edecek.



    BAŞKAN ERDOĞAN'IN S.ARABİSTAN-KATAR-BAE TURU
    Cumhurbaşkanımız yarın bu ziyaretlerine başlayarak, S.Arabistan-Katar-BAE'nin ardından KKTC'ye geçecek. Körfez ülkeleri son yıllarda güçlü olan finansal yapılarını daha da güçlendirdiler. Bu ülkeler bizim komşularımız, dolayısıyla bu ülkelerle iyi ilişkiler kuruyoruz.

    "TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA SERMAYE GİRİŞİ OLACAK"
    Bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş birliklerini güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye'ye yatırım anlamında önemli kazanımlar getirecektir. Birçok alanda iş birliği imkanımız var, Türkiye'ye dönük çok güzel bir yaklaşım ve siyasi idareler gördük. Teknik ekipler daha sonra Türkiye'ye gelerek muhattaplarla görüşmeler yaptılar. Bunun meyvelerini ileriki dönemlerde toplayacağız. Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermeya girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek.

        "AB'NİN MENFAATİ TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAK"
        Türkiye siyasette de ekonomide de bir bölgeyi diğer bir bölgeye tercih eden bir ülke değil. Nerede bir fırsat varsa, onu değerlendirmekten tereddüt etmeyiz. Bizim ilkemiz kazan-kazan ilkesi. Türkiye'nin çalışma modeli farklı, özellikle sömürgeci geçmişten gelmemiş bir ülke olarak Afrika'da bulunmamız o ülkelerin faydasına olmuş oluyor. Avrupa'da milyonlarca insanımız var, ticaretimizin neredeyse yarısı Avrupa'da, yani burada çok önemli bir rol oynuyor.

        Uzun zamandır Türkiye'ye karşı dışlayıcı bir tavır sergileniyordu. Türkiye ile ikili ilişkilerini AB üzerinden konumlanarak kendi içlerine çekmeye çalışan bir ziyniyet var. Halbuki AB'nin menfaatleri Türkiye ile birlikte çalışarak gerçekleşir. Ancak bazı ülkeler kendi hesaplarını AB üzerinden ifade etmeye çalışıyorlar. Biz tam üyelik müzakereleri olan bir ülkemiz. Gümrük birliğimiz ve vize muhafiyetimiz üzerinden daha yoğun çalışmalar sergileyeceğiz. Şu anki Gümrük Birliği sadece Sanayii alanını kapsıyor, ve ileri ki zamanlarda bu seçenekler çoğalacaktır.



        "TÜRKİYE YATIRIMCI DOSTU OLDU"
        Amerika dünyanın büyük bir ekonomik gücü. Ancak bu ekonomik potansiyelin yeterince değerlendiriliğini söylemeyem... Geçmişte 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi konmuştu. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme son derece etkiliydi, bunun yansımaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde mutlaka finans ve iş çevreleriyle görüşmeler mutlaka gündemde olacaktır. Türkiye her zaman yatırımcı dostu bir ülke olmuştur. Taahhütlerine bağlı bir ülkeyiz, iyi prensip sağlıyoruz. F-16'larda ise süreç daha rahat bir şekilde ele alınacak.

        "TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 20 BÜYÜDÜ"
        Son 3 yılda dünya ekonomisi yüzde 6 büyümeyi başarmış, Türkiye'de ise bu sayı yüzde 20... Bir taraftan enflasyonla mücadele devam ediyor. İstihdam kaygıları, gelir darlığı kaygıları zorlukları beraberinde getiriyor.

        "OVP'Yİ EYLÜLDE AÇIKLAYACAĞIZ"
        OVP'de yeni hedefler koyacağız. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reformları ortaya koyacağız. Yapısal reform yapmış bir ülke olarak güveni artırmış olacağız. Dolasıyıla bu beklenti kararıyla etki hemen gerçekleşmiş olacak. OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek.

        DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI
        Bu deprem başka bir depremdi, 11 ilimizi doğrudan etkileyen büyük bir felaket, 3'te 1'i yapı stokunun yıkılarak yeniden yapılanması gerekiyor. En gelişmiş dediğimiz ülkelerin ekonomileri bile çok zorlanacağı bir tablo ile karşı karşıyacağız. Ancak Cumhurbaşkanımız ilk anından beri işin içinde... Sadece 6 defa Maraş'a ziyaret gerçekleştirdi. Acil konular büyük oranda toparlandı.

        "BÖLGEDE YATIRIM ORTAMI CANLANACAK"
        Nitekim deprem bölgesindeki seçim sonuçları Cumhurbaşkanımıza ve hükümete duyulan güveni gösterdi. Tabii ki hepimizi üzen ifadeler oldu. Bir takım çevreler bu durumu tartıştılar, bu da onların ayıbı olsun... Biz bu güveni boşa çıkarmayacağız, elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Deprem bütçesi için koyduğumuz para 762 milyar TL... Bu para konutlara, altyapıları, ekonomik olarak bölgenin kalkınmasına harcanacak. Bu çalışmalar bittiğinde ise buralar Türkiye'nin en güvenli bölgesi haline gelecektir. Bir süre sonra o bölgelerimizin nüfusu artacak. Eskisinden daha canlı sosyal ve ekonomik bir hayat oluşmuş olacak.

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        Hatay Belen’de orman yangını!
        Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e özel açıklamalar
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